Benfica sem casos positivos à covid-19 na véspera do dérbi

O Benfica não tem qualquer caso positivo de covid-19 no plantel, informação avançada pelo jornal "A Bola" durante a madrugada de quinta-feira.

Os encarnados, que são regularmente testados, ficam assim sem baixas no plantel para o dérbi de sexta-feira, com exceção dos jogadores já presentes no boletim clínico devido a lesão. O Benfica fez testes na quarta-feira, bateria que se seguiu à realizada após o polémico jogo com o Belenenses SAD.

Do outro lado, para já apenas Sebastian Coates é ausência confirmada. O capitão do Sporting testou positivo num teste antigénio e os leões aguardam agora os resultados dos testes PCR a todo o plantel, que serão conhecidos ainda esta quinta-feira.

O Sporting jogou na última jornada com o Tondela, clube que está neste momento em isolamento, o que levou mesmo ao adiamento do encontro da próxima jornada, com o Moreirense.