Jorge Jesus tem uma certeza sobre o que deve fazer o futebol face à evolução da pandemia: “Parar não, nunca”

Voltar a ter um dérbi com adeptos na bancada

“Os jogos são apaixonantes é com espectadores. Todos os dias, nós trabalhamos para dar alegrias aos espectadores de cada clube. Sabendo que há alguma dificuldade pelos testes, o que parece que vai retirar algumas pessoas do jogo, mas se não forem 60.000, são 30.000, o que é importante. Os adeptos do Benfica ajudam a equipa a carregar as vitórias e, portanto, é importante que amanhã os adeptos que possam comparecer venham em massa, porque precisamos deles"

Acha que competições deveriam parar ou haver um rigor maior na testagem pelo momento da pandemia?

“Isto não é uma novidade só no futebol, é no mundo. O futebol tem de se adaptar dia a dia, jornada a jornada, mês a mês, em função do que acontecer. Mas parar não, nunca"

Amorim disse que jogo do Jamor poderia ter interferência no desfecho do campeonato e do melhor marcador

“É a opinião dele. Como é óbvio, não vou comentar a opinião de um colega meu. É a opinião dele, não tenho muito mais a comentar. O que ele disse é da responsabilidade dele e não da minha"

Imaginava Rúben Amorim a fazer este trabalho?

“O Rúben trabalhou sete anos comigo. Daquela equipa que trabalhou comigo, eu senti que havia alguns que poderiam dar treinador no futuro, o que foi o caso dele e do Silas. O seu trabalho no Sporting tem sido bom, e o facto de o Sporting chegar aqui amanhã como equipa vencedora do último campeonato demonstra o valor do seu treinador e da sua equipa. Nós estamos cá para fazer o que nos compete, certamente que será um grande jogo"

Acha que Amorim foi buscar coisas que aprendeu consigo para usar neste Sporting?

“O sistema de jogo é uma coisa, as dinâmicas são outra. As dinâmicas são em função das ideias dos seus treinadores, cada treinador tem ideias diferentes, independentemente de o sistema ser igual. Já era um sistema no qual ele gostava de jogar e hoje, como treinador, adaptou e bem. As dinâmicas que o Sporting tem naquele sistema são dinâmicas a que eu, como treinador, tenho de estar atento"

Ausências de Coates e Palhinha

“Eu conheço bem esses dois jogadores. Mas o Coates vai estar 15 ou 20 dias sem jogar e o Lucas Veríssimo vai estar um ano todo sem jogar. Para mim, não interessa quem possa jogar no Sporting como também não interessa, para mim, quem não possa jogar no Benfica. O importante são os jogadores que iremos lançar no jogo"

Mês de dezembro com muitos jogos importantes

“Sabemos que neste mês há três jogos que acarretam uma decisão: decisão da Champions, da Taça da Liga e da Taça de Portugal. São três jogos que decidirão a continuidade nas competições. Isso é bom, é bom sinal, vamos entrar neste mês com muitos jogos que irão decidir a continuidade nas competições"

Não ter do outro lado Coates poderá ser uma vantagem?

“Eu não vou branquear o valor do Coates, porque ele tem importância sob o ponto de vista coletivo e individual em todas as acções no jogo do Sporting. Mas ele está fora e nós temos de contar com os que temos, como eu referi no caso do Lucas Veríssimo. Agora, não posso é tentar branquear o valor deste jogador, que tem importância em muitas áreas do jogo do Sporting, não tenho dúvidas disso"

Ausência de Coates pode influenciar escolha do avançado do Benfica?

“Não vai ter influência nenhuma. O avançado que jogar amanhã já estava determinado antes do positivo do Coates, uma coisa não tem nada a ver com a outra"

O que sentiu durante o jogo com a Belenenses SAD?

“O presidente do Benfica já falou sobre isso. Ninguém queria que aquilo acontecesse, mas o presidente já falou e não tenho nada mais a acrescentar ao que o presidente disse na noite do jogo"

Ganhar este jogo tem mais importância tendo em conta esta série de jogos decisivos?

“Basta ser um dérbi para que a vitória tenha importância, não porque os outros jogos sejam mais difíceis ou mais fácil. Neste momento, o que é importante é o jogo. O hoje é sempre muito mais importante que amanhã, já dizia Gandhi. Mas os dérbis mexem com os adeptos, com a comunicação social, exatamente porque é um jogo importante, com as consequências de somar ou não três pontos. Mas o que é importante é a vitória"