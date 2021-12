Jesus indica o que correu mal no dérbi: “A diferença esteve entre quem teve oportunidades e fez golos e quem não os fez”

Exibição que não terá agradado ao Benfica

"Foram duas partes distintas. Na primeira parte, o Benfica foi uma equipa que não conseguiu criar vantagens ofensivas, os nossos três avançados tiveram pouca bola. Não fomos a equipa que, ofensivamente, normalmente somos. Na segunda parte, temos mais oportunidades de golos, tivemos ocasiões do João Mário, do Rafa ou do Darwin. A diferença esteve entre quem teve oportunidades e fez golos e quem não os fez. Na primeira parte, o Sporting, defensivamente, não nos deixou criar oportunidades, foi um jogo mais equilibrado, mas na segunda o Benfica criou três ou quatro oportunidades de golo, não tendo conseguido marcar. O Sporting esteve bem, conseguindo finalizar, e a diferença esteve aí"

Benfica melhorou na segunda parte

"Tínhamos de mexer. Estávamos a perder e tínhamos de mexer em função do que estava a acontecer no jogo. Foi o que fui fazendo na segunda parte. A verdade é que os avançados do Benfica começaram a ter mais bola e a ser mais perigosos, criando as oportunidades que nós tivemos. Isso deveu-se às mudanças e, também, porque o Sporting com a vantagem tentou controlar mais o resultado. Voltamos sempre à mesma tecla: a diferença está em quem faz golos, e na segunda parte nós poderíamos ter saído com outro resultado. Mas o Sporting tem o mérito de, sempre que teve a oportunidade, fez golo"

O que tem a dizer aos adeptos

"Nós quarta-feira temos um jogo decisivo na Champions. Queremos muito passar aos oitavos-de-final. Estas horas não serão fáceis para ninguém, mas amanhã já estaremos a treinar a pensar que, quarta-feira, temos de vencer o Dínamo Kiev, o que nos pode dar a hipótese de passar aos oitavos-de-final. No campeonato, ficámos a quatro pontos, mas ainda há muitas jornadas e muito tempo para recuperar, mas quarta-feira não. Ou ficas fora da Champions ou podes ir à Liga Europa"