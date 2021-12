A garantia que Nagelsmann deixa ao Benfica: “Não se preocupem, começaremos com a melhor equipa disponível. Saudações a Lisboa”

"Espero que o Bayern, no último jogo, olhe para o encontro com respeito desportivo e ponha os melhores jogadores, porque assim pode-nos ajudar. Estamos dependentes do Bayern". As palavras de Jorge Jesus depois do empate (0-0) do Benfica em Barcelona, na penúltima jornada da fase de grupos da Champions, evidenciavam que, para sonhar com a presença dos oitavos de final, as águias necessitavam de ajuda bávara.

Com efeito, para chegar ao segundo lugar do grupo E e seguir em frente, o Benfica tem de bater, em casa, o Dinamo Kiev e esperar que, em Munique, o Bayern não seja derrotado pelo Barcelona. Se os bávaros perderem contra os catalães, a equipa portuguesa não terá quaisquer hipóteses de estar entre as 16 melhores equipas da Europa.

O Bayern soma por vitórias todos os encontros realizados na Champions, pelo que entrará em campo para defrontar o Barcelona já com o primeiro lugar do grupo assegurado. Num embate que, devido às novas medidas de combate à pandemia, se disputará à porta fechada, o treinador do Bayern deixou uma garantia ao Benfica na conferência de imprensa de antevisão.

"Não se preocupem, começaremos com a melhor equipa disponível. Saudações a Lisboa, não se preocupem", disse Julian Nagelsmann, numa espécie de promessa de competitividade deixada aos homens de Jorge Jesus.

O treinador alemão indicou que o pensamento da sua equipa está em "fazer um bom encontro e obter os três pontos", até porque conseguir "seis vitórias em seis jornadas seria muito bom". Nagelsmann referiu ainda a preocupação existente entre os seus homens em serem "justos para com as outras equipas do grupo", realçando também que jogar na Champions "é sempre algo especial".

Ainda assim, o técnico germânico não poderá contar com vários futebolistas para o embate contra o Barcelona. Nagelsmann comunicou que Goretzka e Gnabry, lesionados, são baixas para a partida, tal como Choupo-Moting, "ainda a lidar com alguns efeitos colaterais depois de ter testado positivo à covid-19", e Sabitzer.

Kimmich fará um teste no dia da partida para aferir se pode terminar o isolamento após também ter testado positivo, mas o treinador garantiu que não deverá alinhar frente ao Barcelona, sendo que Lucas Hernández será dúvida até à hora do encontro.