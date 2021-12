Jesus rejeita que haja “pressão” sobre o Benfica para passar aos oitavos e assegura que “o grande objetivo na Champions já foi conquistado”

Que Dínamo Kiev espera encontrar?

"Estamos na Champions, onde todas as equipas têm um alto nível. O Dínamo Kiev tem seis jogadores titulares da seleção da Ucrânia, mas no total tem 13 jogadores convocados para a seleção. Nesta fase de grupos, o Dínamo tem feito grandes jogos contra o Barcelona ou o Bayern, e será um jogo difícil. Nós, em caso de vitória, podemos garantir uma passagem aos oitavos de final. Estamos dependentes de outros, mas o nosso único objetivo é jogar para ganhar. Mas vamos encontrar um adversário que nos vai colocar muitos problemas"

Possibilidade de Pizzi ser titular

"O Pizzi será sempre um trunfo, ou no onze, ou saindo do banco. Em 99% dos casos, ele faz sempre parte da minha estratégia de jogo. Nós ainda temos um treino até ao jogo. Os números dele são uma realidade, mas são 26 jogadores, há um plantel com muita qualidade. Temos de olhar para nós, para um jogo que temos de ganhar. Estamos na última jornada a discutir uma passagem aos oitavos contra o Barcelona, que nos últimos 18 anos de Champions, nunca ficou de fora"

Como tem vivido especulações sobre o seu futuro?

"É estar focado no Benfica. Sou treinador do Benfica e estou focado no que temos feito nestes 25 jogos. Focado nas tarefas que temos de fazer e tentando fazer chegar à equipa o que aconteceu no último jogo para que, jogando agora contra um adversário diferente, a equipa venha mais confiante, porque ninguém aqui está habituado a perder muitas vezes com o rival. Eu já joguei 18 vezes com eles. Mas isso já faz parte do passado e será um jogo em que só temos de pensar na vitória e depois ver o que vai acontecer nos outros jogos"

Um dos factores a melhorar é não haver tantos duelos diretos no meio-campo?

"Não, cada jogo tem uma análise diferente face ao sistema do adversário e das características dos jogadores. Podemos fazer um retrato do que fazemos contra uma equipa, mas no jogo a seguir não podemos concluir que será igual, porque as equipas são diferentes. O que é importante é percebermos o que não fizemos tão bem dentro das nossas ideias ofensivas e defensivas. Temos de nos saber enquadrar com o adversário, mas não podemos olhar para dois adversários da mesma forma, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra"

Sente que pode ser um jogo decisivo para a sua continuidade no Benfica?

"Este jogo pode trazer ao Benfica um êxito em que, à partida, ninguém esperava. Será sempre um êxito. Falta uma jornada e o Benfica já tem garantido o apuramento para outra prova [a Liga Europa]. Passar aos oitavos de final num grupo com o Bayern e o Barcelona não é um sinal de pressão, nunca foi. O grande objetivo do Benfica na Champions foi conquistado: passar à fase de grupos. Foi o primeiro grande objetivo que o Benfica conseguiu"

Se o Benfica não garantir apuramento, tem a garantia de que continuará como treinador?

"Vamos ser realistas e vamos perceber que, se o Benfica conseguir esta fase de grupos, é um marco muito importante na história. Há 18 anos consecutivos que o Barcelona não está fora da Champions, portanto não é um sinal de responsabilidade, mas sim um feito que pode ser de grande orgulho para mim como treinador e para os adeptos do Benfica"

Derrota com o Sporting pode deixar equipa pressionada?

"O que é importante é reforçar que estamos aqui a falar de um último jogo de Champions em que o Benfica pode ser apurado para os oitavos de final num grupo com Bayern Munique e Barcelona. Isso é que é de relevo. Tudo o resto, para mim, é secundário"