Jorge Jesus: "Quem eliminou o Barcelona foi o Benfica e isto é aquilo que nós queríamos: recuperar a imagem do Benfica internacionalmente"

Avaliação deste percurso na Champions

“Nós temos feito uma Champions espectacular. Já fizemos 10 jogos, nos quais ganhámos cinco, perdemos dois e empatámos três. Só perdemos contra a equipa mais forte do mundo, o Bayern. Isso justificou este apuramento para os oitavos. Penso que todo o mundo que está ligado à Champions vai perceber que o Barcelona ficou de fora. E quem eliminou o Barcelona foi o Benfica e isto é aquilo que nós queríamos: recuperar a imagem do Benfica internacionalmente. Vamos estar nas 16 melhores equipas do mundo. Vamos esperar pelo sorteio, mas já sei que vai sair sempre uma daquelas três ou quatro equipas mais fortes"

Havia sempre olhos postos na Alemanha?

“Nós sabíamos que, caso não ganhássemos, não interessava o que se passasse no Bayern - Barcelona. É verdade que, pela reacção dos adeptos, eu percebi que o Barcelona estava a perder, mas só no fim, quando o quatro árbitro mostrou o tempo de desconto, é que eu perguntei ao João [de Deus, treinador-adjunto] como estava o Bayern. E ele só me disse 'está bom para nós'. Nem ao intervalo eu sabia, não perguntei a ninguém, não queria saber. Calculei pela reacção dos adeptos, mas isto não é como começa, é como acaba. Ao intervalo estávamos dentro, mas no fim poderíamos estar fora. O que me interessou foi o fim. Os jogadores do Benfica merecem, fizeram uma fase de grupos espectacular"

A pressão alta foi o segredo do sucesso?

“O Benfica é sempre de pressão alta. Os jogadores sabiam que este jogo era muito importante para o Benfica. O Benfica já não ia aos oitavos de final há cinco ou seis anos, mas não é só isso, é o percurso. Foram 10 jogos muito bons"