Um regresso de peso para tentar derrotar o Dínamo Kiev

Para estar nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Benfica terá de derrotar o Dínamo Kiev e esperar que o Barça não derrote, em Munique, o Bayern. Ora, para procurar o triunfo, Jorge Jesus promove três alterações face ao onze que perdeu (3-1) contra o Sporting.

Gilberto, Pizzi e Yaremchuk entram para o onze do Benfica, do qual saem Lázaro, Everton e Darwin, que estão no banco. A principal novidade é o regresso de Pizzi, um dos jogadores mais experientes do plantel, que não era titular desde 2 de novembro, quando o Benfica perdeu (5-2) contra o Bayern.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, André Almeida, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, João Mário; Rafa, Pizzi, Yaremchuk

Onze do Dínamo Kiev: Bushchan; Tymchyk, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko, Buyalskiy; Tsygankov, Verbic, Garmash

Acompanhe o jogo, ao minuto, aqui, na Tribuna Expresso