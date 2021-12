Jorge Jesus e os lenços brancos dos adeptos: “Estive seis anos no Benfica e isso nunca aconteceu. Para mim é uma novidade”

Jogo depois da passagem aos oitavos

“Depois de uma vitória a semana de trabalho é sempre mais agradável. Foi uma vitória que nos deu a passagem aos oitavos de final e deu ao Benfica uma projecção muito grande. A passagem encheu novamente a equipa de ânimo. Mas a partir do primeiro treino depois do jogo contra o Dínamo Kiev começámos a pensar no Famalicão, um adversário muito difícil que tem uma qualidade de jogo que não condiz com a sua classificação. Vamos jogar numa zona de Portugal onde há muitos benfiquistas e onde há uma das mais importantes casas do Benfica. De certeza que não nos faltará apoio. Vai ser um jogo muito bem disputado. O Benfica quer continuar a ganhar e vamos confiantes para o jogo"

As declarações sobre a reacção de Rui Costa ao sorteio da Champions criaram mal-estar?

“As vossas perguntas é que criam mal-estar. Eu desabafei, não com uma intenção negativa. Estávamos cinco pessoas, que eu já disse quem eram, a ver o sorteio. Saiu-nos o Bayern e o Barcelona e pior não podia acontecer. Quando eu digo tremer, se calhar estávamos a tremer de frio, se calhar. Vocês todos os dias têm de falar sobre o Jorge Jesus e eu aceito isso, mas não ponham as coisas como não é verdade"

Teme já não ser o treinador do Benfica quando se disputarem os oitavos da Champions?

“Claro que não penso nisso. Penso que, se estivermos todos juntos e calhar o Real Madrid, vamos dizer a mesma coisa e eu vou dizer a mesma coisa: vamos passar"

Sente-se totalmente apoiado pelo presidente e com o grupo unido?

“A verdade deste ano é que em 26 jogos ganhámos 17. A verdade não é um jogo só. O presidente do Benfica todos os dias está no Seixal, conversa comigo e assiste aos treinos. Quase todos os dias almoça comigo no Seixal. Nós temos uma ligação de amizade e profissional, ele como presidente e eu como treinador. O que me interessa é a minha qualidade como treinador e a qualidade dos meus jogadores e da equipa. Só com estes propósitos é que nós podemos ter êxitos desportivos. Mais nada me preocupa"

Acha que, por nunca se recusar a comentar o tema Flamengo, tem contribuído para alimentar a especulação?

“O que é que eu posso fazer em relação à equipa onde eu estive? Hoje é fácil sabermos tudo o que se passa de um lado e de outro. Eu não posso fazer nada. Prefiro sentir o carinho de onde trabalho do que o contrário. O que é que eu posso fazer? Só se dizer para as televisões não passarem o que sucede no Brasil. Não há nada que eu possa fazer"

Sente-se injustiçado por ver lenços brancos?

“Toda a gente gosta de ser acarinhado. Eu nunca estive habituado a isso, muito menos no Benfica. Estive seis anos no Benfica e isso nunca aconteceu comigo. Para mim é uma novidade, mas é a realidade. O que tenho de fazer é tentar que a equipa do Benfica ganhe, não há nada que possa fazer quanto a coisas que não dependem de mim. Mas claro que não fico feliz nem satisfeito, porque não é a primeira vez que estou a treinar o Benfica, foram seis anos e isso nunca aconteceu comigo"

Jonas manifestou desejo de ver Jesus como selecionador do Brasil

“O Jonas teve um passado muito importante para mim. De facto, é um jogador extraordinário. É um conhecedor profundo dos meus defeitos e das minhas virtudes, como todos os jogadores. Quem me conhece bem são os jogadores, não são os jornalistas. O que ele diz é com a intenção de que eu possa sempre treinar clubes de nomeada, e falou da seleção do Brasil, não do Luxemburgo. É uma conjugação da amizade e da relação profissional que traçámos"

Benfica está a 4 pontos do Sporting, tal como agora. Havia a obrigação de fazer mais depois de um ano e meio de trabalho?

“Desses 4 pontos que temos em atraso, o fazer mais era estarmos em primeiro, que é algo para o qual achamos que temos capacidade. Poderíamos fazer mais e é para isso que trabalhamos"