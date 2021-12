Jorge Jesus: “Os três grandes estão mais fortes do que no ano passado. Deram um passo em frente, mas em qualquer campo é difícil pontuar”

Vitória assente numa entrada forte em ambas as partes

“Entrámos fortes na primeira parte e na segunda. As surpresas em ambas as partes confundiram defensivamente o Famalicão e fizemos o 3-1 com muita categoria, numa jogada muito bem desenhada coletivamente e bem executada individualmente pelo Rafa. O nosso grande objetivo era vencer aqui, onde sabíamos que era difícil vencer. Um dos nossos grandes rivais não ganhou aqui. Esta equipa do Famalicão tem bons jogadores, a classificação não representa a qualidade da equipa. Com os golos, fomos ficando mais tranquilos e mais fortes. Estando a perder, o Famalicão foi perdendo força psicológica. Os jogadores do Benfica estão de parabéns e agora é pensar no jogo de quarta-feira"

Importância da entrada de Taarabt

“Estava fácil para o Famalicão entrar pelo corredor direto e, no corredor central, o Famalicão ficava muitas vezes em superioridade numérica. Ao intervalo, eu disse à equipa que, se não conseguíssemos equilibrar defensivamente, íamos ter problemas e ficar a jeito para não ganhar o jogo. Felizmente, o Adel entrou muito bem no jogo. Ele é um jogador com características muito particulares, que fazem dele um jogador que, com bola, é forte. É assim, às vezes as correm melhor nas substituições. Os últimos três jogadores, com o jogo mais fácil, já não conseguiram ser tão fortes para que a equipa mantivesse a mesma qualidade de jogo que teve até aí. Pensei que, com aqueles jogadores fresquinhos e face à queda do Famalicão, íamos fazer mais golos. Não fizemos, mas o grande objetivo foi conquistado"

Equipas grandes estão a perder poucos pontos

“Este campeonato é equilibrado. Acho que os três grandes estão mais fortes que o ano passado. As três equipas grandes deram um passo em frente, mas em qualquer campo é difícil pontuar. Hoje, parece que o jogo foi fácil, mas não foi assim. Os nossos dois rivais já jogaram aqui e um empatou e outro ganhou por 2-1. Portanto, não é fácil ganhar aqui. Mas não há jogos iguais, isso não é muito importante para nós, o que importa é somar vitória. Andamos atrás dos nossos rivais, porque eles têm mais pontos que nós. Mas a equipa está tranquila e muito forte. Vai melhorar, tal como tem vindo a melhorar. Agora, na quarta-feira temos mais uma decisão [na Taça da Liga]. É esse o nosso caminho"