Para tentar o regresso às vitórias na Liga, Jesus aposta em Seferovic

Seferovic não tem vivido uma temporada fácil. Condicionado por lesões, o suíço só fez, até ao momento, 122 minutos numa época que, no plano pessoal, fica marcada pelo falhanço nos últimos instantes do Barcelona-Benfica.

Ora, a inclusão de Seferovic é uma das novidades do onze do Benfica para o encontro contra o Famalicão, no qual as águias tentarão voltar a ganhar na Liga depois da derrota contra o Sporting. O suíço é titular pela segunda vez nesta edição do campeonato, sendo uma das três mudanças operadas por Jesus face ao conjunto que alinhou de início contra o Dínamo Kiev: as outras duas alterações são as entradas de Diogo Gonçalves, que não era titular desde outubro, e de Darwin.

Onze Famalicão: Luiz Júnior; De la Fuente, Penetra, Riccieli, Adrián Marin; Pickel, Pêpê; Bruno Rodrigues, Pedro Brazão, Heri; Banza.

Onze Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Vertonghen; Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário, Grimaldo; Rafa, Darwin e Seferovic.

Acompanhe o jogo, ao minuto, aqui, na Tribuna Expresso