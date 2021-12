Jorge Jesus não vai estar no banco para a Taça com o FC Porto, mas regressa para o campeonato no Dragão, confirma Benfica em comunicado

O Benfica confirmou esta quinta-feira, num comunicado publicado no site oficial, que a providência cautelar que visava suspender o castigo do treinador foi indeferida pelo Tribunal Central Adminstrativo Sul e que, por isso, Jorge Jesus não estará no banco nos próximos dois jogos do clube lisboeta.

“O recurso da decisão disciplinar prossegue agora os trâmites normais no TAD [Tribunal Arbitral do Desporto] e, na ausência de decisão em tempo útil, o Sport Lisboa e Benfica esclarece que João de Deus, treinador adjunto, irá orientar a equipa do Benfica no jogo com Marítimo Sport Clube, bem como na próxima eliminatória da Taça de Portugal”, pode ler-se ainda no comunicado.

Jorge Jesus, que esteve de fora do jogo da Taça da Liga (vs. Sp. Covilhã), só volta assim a orientar no banco na 16ª jornada do campeonato, no Estádio do Dragão