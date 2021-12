Oficial: Benfica confirma saída de Jorge Jesus

A Benfica SAD já comunicou à CMVM a saída de Jorge Jesus do comando técnico do clube "com efeitos imediatos".

No mesmo comunicado, o Benfica anuncia que Nélson Veríssimo "assume, até ao final da presente temporada" as funções de treinador.

A confirmação chega depois de uma manhã de tumulto no Seixal. O Benfica tinha treino marcado para as 10h, mas os jogadores deixaram o centro de estágio pelas 9h30. Rui Costa chegou pouco tempo depois ao Seixal e nas horas seguintes foi acordada a rescisão de contrato entre o Benfica e Jesus.

Jorge Jesus chegou ao Benfica no início da época 2020/21, depois de uma época de sucesso no Flamengo. Prometeu um Benfica a "arrasar", mas deixa o clube nesta sua segunda passagem sem qualquer título.

Já Nélson Veríssimo assume o Benfica pela segunda vez. O treinador da equipa B já tinha sido escolhido para terminar a época 2019/20, depois da saída de Bruno Lage.