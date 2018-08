Na luta dos sprinters, Riccardo Stacchiotti foi o mais forte na 1.ª etapa da Volta a Portugal

O italiano Riccardo Stacchiotti (Mstina Focus) venceu esta quinta-feira ao 'sprint' a primeira etapa da Volta a Portugal, uma ligação de 191,8 quilómetros entre Alcácer do Sal e Albufeira, após a qual Rafael Reis manteve a liderança.

Numa tirada disputada sob temperaturas a rondar 40ºC, Stacchiotti gastou o tempo de 5:14.43 horas, impondo-se na ponta final aos portugueses Luís Mendonça (Aviludo-Louletano) e César Martingil (Liberty Seguros-Carglass), segundo e terceiro, respetivamente.

Vencedor do prólogo na quarta-feira, o também português Rafael Reis (Caja Rural) terminou a etapa integrado no pelotão, com o mesmo tempo do primeiro, e conservou a camisola amarela, mantendo dois segundos de avanço sobre Martingil.

A etapa ficou ainda marcada pela desistência do português Joaquim Silva, chefe-de-fila da Caja Rural, que não conseguiu continuar após sofrer um golpe de calor, de acordo com as declarações do diretor desportivo da equipa espanhola, Jose Miguel Riviejo, à RTP.