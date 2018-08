A vingança de Vicente de Mateos

A participação de Vicente de Mateos na Volta a Portugal esteve em dúvida até ao último minuto, devido a uma suposta suspensão por irregularidades no passaporte biológico. E o espanhol, líder da Aviludo-Louletano, não gostou que no início da prova boa parte das perguntas que lhe eram dirigidas estivessem relacionadas com o caso.

Para calar os críticos, nada melhor que vencer. E foi isso que Vicente de Mateos fez em Portalegre, no final da 2.ª etapa da Volta a Portugal, mais uma tirada marcada pelo calor, que levou mesmo os bombeiros a improvisar formas de refrescar os ciclistas.

NUNO VEIGA/LUSA

Com um ataque nos últimos metros da prova - e com a preciosa ajuda do colega de equipa Luís Mendonça - o espanhol venceu a etapa e festejou efusivamente, levando o dedo aos lábios, como que silenciando os que de si duvidaram.

Rafael Reis (Caja Rural) mantém a camisola amarela, isto depois de Domingos Gonçalves ter sido anunciado como novo líder da prova. Os comissários analisaram posteriormente uma queda que aconteceu já na reta final da etapa e anularam os cortes de tempo por ela causada.