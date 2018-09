E aos 38 anos, o título para o mais completo dos ciclistas chegou: Alejandro Valverde é (finalmente) campeão do Mundo

Era uma espécie de sina, uma daquelas pechas no currículo difíceis de explicar. Alejandro Valverde, o infatigável Valverde, um dos ciclistas mais completos da história, chegou aos 38 anos sem nunca envergar a camisola que normalmente está destinada a estes homens que nasceram com o modo todo-o-terreno ativado.

Quase aos 40 anos, e já com tanta gente a questionar-se sobre a sua retirada, continuava sem vestir a camisola arco-íris, a camisola de campeão do Mundo.

Foi até este domingo. No acidentado percurso de Innsbruck, um percurso que, diga-se, tinha "Valverde" escrito na testa, o murciano levantou os braços pela primeira vez em tantos anos de estrada em campeonatos do Mundo, vingando as demasiadas vezes em que lhe faltou um bocadinho assim - foi prata em 2003 e 2005 e bronze em 2006, 2012, 2013 (ano em que o português Rui Costa foi campeão mundial) e 2014.

E vingando também, porque não, a violenta queda na Volta a França de 2017, que quase lhe destruiu um joelho e, mais que deixá-lo à beira da retirada, esteve perto de o deixar com lesões permanentes ao andar. Foi a primeira vez que desistiu de uma grande volta desde 2006, ele que tem qualquer coisa como 16 top 10 nas três principais voltas do ciclismo internacional: Giro, Tour e Vuelta.

Valverde faz parte de uma tarimba de ciclistas cada vez mais raros. Acompanha os melhores nas subidas, defende-se bem nos contrarrelógios, ao que junta uma capacidade invulgar no sprint. Tudo isso contribuiu para a vitória, num percurso em que os ciclistas tiveram de enfrentar rampas de mais de 20% de inclinação.

Tim de Waele

No final, o espanhol, parte de um quarteto que chegou junto à meta, foi o mais forte num sprint com o francês Romain Bardet, Michael Woods e Tom Dumoulin. O português Rui Costa chegou apenas 43 segundos depois, na 10.ª posição.

Este é provavelmente o maior título na carreira de Valverde depois da vitória na Vuelta de 2009, ele que é um dos reis das grandes clássicas do ciclismo: venceu a Liège-Bastogne-Liège em 2006, 2008 e 2015, a Flèche Wallonne em 2006, 2014, 2015, 2016 e 2017 e a Clássica de San Sebastian em 2008 e 2014.

Com esta vitória e com a oportunidade de durante um ano vestir a camisola arco-íris, não parece assim estar perto a retirada do espanhol, questão a que foge quase sempre. Valverde vai entrar no último ano de contrato com a Movistar e já revelou que só no final da temporada de 2019 decidirá o seu futuro.

"É a melhor vitória da minha carreira. Tantas vezes que fiquei perto… ganhei muitas medalhas em Mundiais mas nunca o ouro e hoje consegui", disse, entre lágrimas. "Sabia que não podia falhar a toda esta seleção, dou nota 10 a todos. Apostaram em mim logo desde início, treinámos muito e agora tudo deu frutos", continuou.

"Sabia também que não podia falhar a mim mesmo. Foram muitos anos à procura disto e agora aqui está. Ainda não assimilei bem a vitória, sinto uma emoção enorme, estou sem palavras", disse ainda.

O fim a saga Sagan

Os Mundiais de Innsbruck poderiam coroar pela quarta vez consecutiva Peter Sagan como campeão do Mundo. Mas, tal como todos os especialistas previram, o percurso austríaco era demasiado duro para o eslovaco, a maior rock star do ciclismo da atualidade.

Completamente fora da luta, o ciclista de 28 anos desistiu, mas teve um enorme ato de classe, ao subir ao pódio para entregar a medalha ao seu rival nas estradas.

Porque o próprio Sagan sabe que há muito que Valverde merecia.