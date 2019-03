Nicole Hanselmann quase apanhava os homens numa corrida de ciclismo. Até que a organização a mandou parar

A Omloop Het Nieuwsblad não é a mais importante das clássicas do ciclismo, mas tem o seu quê de simbolismo. Porque é a primeira das clássicas da Bélgica, a primeira prova de um dia da temporada no seu habitat natural, nas Ardenas, região de colinas que se estende pelo Benelux. Se a Omloop Het Nieuwsblad vem aí, é porque vem aí a primavera, o bom tempo e os grandes monumentos do ciclismo.

Apesar de ter já 74 edições, a Omloop Het Nieuwsblad não chega ao mediatismo de uma Amstel Gold Race, de uma Flèche Wallonne ou de uma Liège-Bastogne-Liège.

Até 2019. Porque em 2019 algo de insólito aconteceu na primeira das clássicas da Bélgica, que se disputou no sábado passado. Desde 2006 que a Omloop Het Nieuwsblad tem uma edição feminina que parte e termina no mesmo local que a prova masculina, com as ciclistas a saírem para a estrada 10 minutos depois dos homens. Sucede que, mesmo com esses 10 minutos de décalage entre as duas competições, a suíça Nicole Hanselmann, da equipa Bigla, esteve prestes a apanhar o pelotão masculino.

E só não apanhou porque, perante tal cenário, a organização optou por neutralizar a prova feminina.

Por neutralização leia-se que a organização obrigou Nicole Hanselmann - e o pelotão feminino que seguia 2 minutos atrás - a parar na beira da estrada durante mais de cinco minutos, para que a diferença entre a ciclista helvética e grupo principal da prova masculina voltasse a aumentar.

A decisão, tomada pela necessidade de se manter uma certa ordem na corrida, poderia justificar-se do ponto de vista organizativo. Mas do ponto de vista simbólico, levantou um vendaval nas Ardenas belgas.

“Foi um pouco triste para mim porque estava num bom momento. Os comissários da corrida apenas disseram que tinham de neutralizar a corrida porque estávamos demasiado próximas dos homens”, disse Hanselmann ao portal especializado Cyclingnews no final da prova em que a suíça, de 27 anos, empreendeu uma épica fuga em solitário logo aos 7 quilómetros do percurso, um ataque tão forte que quase apanhava homens que tinham partido 10 minutos antes.

“Eu já estava a ver as ambulâncias da corrida masculina. Parámos entre uns 5 e 7 minutos e isso matou completamente as minhas hipóteses”, lamentou ainda a ciclista, que acabou por quebrar muito após a interrupção da corrida. Mesmo que até tenha partido um pouco antes do pelotão, nunca mais conseguiu encontrar o ritmo da primeira parte da prova e acabou absorvida pelo grupo principal. Terminou a corrida apenas no 74.º posto.

Na caixa de comentários da foto que Nicole Hanselmann publicou no Instagram, onde explica o insólito que lhe aconteceu, não faltam comentários de apoio à ciclista e críticas à organização. Apesar da corrida dos homens estar muito mais lenta que a das mulheres, foram as mulheres as obrigadas a parar - para muitos, foi mais um prego para a igualdade de género no desporto, uma atitude sexista dos comissários.

A prova feminina da Omloop Het Nieuwsblad foi ganha por Chantal Blaak. A masculina? Não interessa assim tanto.