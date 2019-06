Chris Froome fraturou a anca e não vai ao Tour

O britânico Chris Froome (INEOS), quatro vezes vencedor da Volta a França em bicicleta, caiu hoje no reconhecimento da quarta etapa do Critério do Dauphiné e vai falhar a 106.ª edição do 'Tour'.

"Está num estado sério, é claro que não vai começar a Volta a França (em 06 de julho). (...) Foi contra um muro, é um acidente sério", explicou o líder da equipa, Dave Brailsford, em declarações à France 3.

O ciclista de 34 anos sofreu uma fratura no fémur, avança o L'Équipe, durante o reconhecimento do contrarrelógio da quarta etapa, numa prova em que seguia no oitavo lugar da geral.

Vencedor da Volta a França em 2013, 2015, 2016 e 2017, Froome vai falhar a 106.ª edição, na qual procurava suceder ao colega de equipa e compatriota Geraint Thomas.

'Froomey' tem quatro vitórias e persegue, ainda, o máximo registo no 'Tour', com cinco tronos conseguidos pelos franceses Jacques Anquetil e Bernard Hinault, o belga Eddy Merckx e o espanhol Miguel Indurain.

Entre 2017 e 2018, completou o 'tri' de Volta a França, Volta a Espanha e Volta a Itália, tornando-se o primeiro a conseguir o feito de vencer três 'grandes Voltas' consecutivas desde Hinault, em 1983.