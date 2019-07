Alaphilippe mantém amarela antes dos Alpes

O ciclista italiano Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) venceu hoje isolado a 17.ª etapa da Volta a França, com o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) a manter a liderança antes da chegada aos Alpes.

O campeão europeu, um dos elementos da fuga do dia, isolou-se nos quilómetros finais e concluiu em 4:21.36 horas os 200 quilómetros entre Pont du Gard e Gap, menos 37 segundos do que o dinamarquês Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep) e 41 do que o belga Greg van Avermaet (CCC), segundo e terceiro, respetivamente.

Ao chegar integrado no pelotão, que cortou a meta 20.10 minutos depois de Trentin, Alaphilippe manteve a liderança, com 1.35 minutos de avanço sobre o britânico Geraint Thomas (INEOS) e 1.47 sobre o holandês Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma).

Na quinta-feira, os ciclistas terão a primeira etapa nos Alpes, com 208 quilómetros entre Embrun e Valloire, num percurso com duas contagens de categoria especial, a última a cerca de 20 quilómetros da meta, no Galibier.