A premonição do dr. Bulla, o jornalista que se perdeu ou como Egan Bernal se tornou o mais jovem vencedor do Tour em mais de 100 anos

Entre Zipaquirá e Bogotá são, mais coisa menos coisa, 45 quilómetros. Os mesmos que Flor e Germán tiveram de percorrer de táxi com Egan já a pedir para sair da barriga da mãe. Teve de nascer na capital, o miúdo, o primeiro do casal, porque o centro de saúde da terra estava fechado. Já tinha nome: foi o médico da família que o escolheu. José Bulla, o médico dos Bernal Gómez, cria que Egan significava “campeão” quando na verdade Egan foi o primeiro nome que os gregos deram ao fogo.

Hoje sabemos que o Dr. José Bulla não se enganou tanto assim: aos 22 anos e 196 dias, Egan Bernal tornou-se no último domingo no mais jovem campeão do Tour desde 1909 e o terceiro mais jovem de sempre. O equívoco foi, na verdade, uma bonita premonição do médico.

Mas podia não ter sido assim, porque a vida dos campeões está sempre cheia de coincidências, de decisões que mudaram o destino, de acasos. Como aquela queda em maio que lhe fraturou uma clavícula e o deixou fora daquele que seria o principal objetivo do ano: o Giro de Itália. Sem a queda, sem o penoso processo de cura de uma fratura, Bernal não estaria no Tour e não se tornaria também no primeiro colombiano a vencer a mais importante prova velocipédica do planeta.

Ou aquele dia em que o jovem Egan Bernal percebeu que a paixão pelas bicicletas incutida pelo pai poderia estar a colidir com outra, a das letras.

Voltemos então às distâncias. Entre Zipaquirá e Bogotá são, mais coisa menos coisa, 45 quilómetros. A meio caminho está Chía e em Chía está a Universidade de Sabana, onde Bernal se inscreveu para estudar jornalismo. Não era sequer o jornalismo desportivo que entusiasmava, ele via-se a cobrir temas de política e economia. Os 20 quilómetros que separavam Zipaquirá da universidade fazia-os sempre de bicicleta e, com a cabeça nos livros e nas teorias da comunicação, os 40 quilómetros de ida e volta passaram a ser o único treino do atleta, que quando se viu apertado pelas faltas na universidade e pela queda do rendimento nas provas percebeu que tinha de optar. E inicialmente foi o jornalismo a ganhar: Bernal acreditava que era a melhor forma para no futuro ajudar a família, bastante humilde.

Jean Catuffe/Getty

É então que aparece Pablo Mazuera, um engenheiro que ainda na casa dos 20 arrancou com o projeto da Fundação Mazuera, que ajudava jovens ciclistas de famílias com poucos recursos a treinar e competir - Bernal foi um dos primeiros miúdos a quem a fundação deu a mão. Quando o ciclista, que na altura se dedicava ao mountain bike, decidiu parar, Mazuera pediu-lhe que desse uma última oportunidade ao desporto para o qual já mostrava um talento único.

“Pablo pediu-me para lhe dar um ano e que nesse ano deveria tentar perceber se de facto o ciclismo não era aquilo que eu queria. Mas convenceu-me com outra coisa: prometeu-me que caso decidisse voltar à universidade, pagava-me os estudos até ao fim”, revelou Bernal ao jornal colombiano “El Espectador”. A resposta não demorou a surgir: no ano seguinte sagrar-se-ia vice-campeão mundial júnior de mountain bike na Noruega.

“Fi-lo acreditar que as suas características físicas e que o seu corpo e a sua mente estavam feitos à medida do ciclismo. Por outro lado, quantos jornalistas se graduam nas universidades todos os anos?”, disse Mazuera ao “El Espectador”.

A passagem para a estrada foi rápida. Gianni Savio, velha raposa do ciclismo italiano e um caça-talentos especialista em encontrar os melhores nas montanhas da Colômbia, ofereceu-lhe um contrato de quatro anos na sua equipa, a Androni Giocattoli-Sidermec, contrato que Bernal mal cumpriu: em 2017, à segunda temporada na equipa, venceu o Tour de l’Avenir, uma espécie de Volta à França do futuro, e com meio pelotão do WorldTour atrás de si, ganhou a equipa mais bem sucedida da última década, a Sky, agora renomeada Team Ineos.

A Dave Brailsford, o homem forte da Ineos, não lhe passou despercebido que Egan Bernal era mais do que o estereótipo do ciclista colombiano, geralmente muito forte na montanha, mas com problemas no contrarrelógio: “Surpreenderam-me duas coisas. Primeiro, que não era um trepador como os outros. Sabia rodar, controlar o esforço no contrarrelógio e posicionar-se bem na bicicleta. E segundo, surpreendeu-me que fosse tão maduro para a idade e que quisesse sempre aprender”. A forma como rapidamente se adaptou à Europa e como em poucos meses aprendeu italiano e inglês, surpreendeu todos os colegas.

No primeiro ano junto de Chris Froome e Geraint Thomas, em 2018, Bernal trabalhou para os dois líderes no Tour. Boa parte do trabalho na montanha, na hora de deixar para trás os rivais de Froome e Thomas, foi do jovem colombiano. Mesmo assim, foi 15.º em Paris. E logo ali se viu se tinha perdido um jornalista, mas estava ganho um futuro vencedor da Volta a França, algo que os colombianos estiveram perto de fazer quando Nairo Quintana (que todos pensavam que seria o primeiro a consegui-lo) foi 2.º em 2013 e 2015.

Justin Setterfield/Getty

A vitória apareceu mais cedo do que se esperava: Bernal deveria ser o líder da Ineos para o Giro, mas o azar bateu-lhe à porta. A ausência de Froome do Tour, também ele vítima de uma queda, deixou caminho aberto para o miúdo de Zipaquirá fazer a Volta a França e, embora sempre com Geraint Thomas como líder, com um novo estatuto, reforçado com vitórias em duas das mais importantes provas por etapas do calendário, o Paris-Nice e a Volta à Suíça.

No Tour deste ano, Bernal esteve quase sempre entre os primeiros e apenas teve um dia menos bom, o contrarrelógio em Pau. A estocada final chegou nos Alpes, mesmo com o mau tempo a encurtar as duas últimas tiradas de montanha. Na etapa 19, o colombiano foi o primeiro a passar no Col de l’Iseran, a montanha mais alta da edição deste ano, e a vantagem aí conseguida foi suficiente para tirar a amarela ao francês Julien Alaphilippe e deixar o seu líder Geraint Thomas longe no 2.º lugar. Ao ver-se de amarelo, não conseguiu conter as lágrimas. Na etapa 20, Bernal defendeu a sua vantagem na subida até Val Thorens e já com Paris à vista e virtualmente vencedor do Tour, deixou de lado o seu carácter tímido, calmo e sereno para se fundir nos braços da namorada Xiomara, que conheceu quando ambos estudavam na Universidade de Sabana, e o pai, Germán.

Geraint Thomas, o homem para quem Bernal deveria trabalhar, aceitou a derrota com a graciosidade de quem sabe que à sua frente está um prodígio. “É um prazer correr com ele. Não quero colocar-lhe pressão, mas ele tem 22 anos, tem mais 10 anos à frente dele, e pode tornar-se num dos melhores de sempre. Acho que o Froome ainda é o melhor corredor de grandes voltas da atualidade, mas acredito que o Egan pode ser tão bom ou melhor que ele”, sublinhou o galês, vencedor do Tour há um ano.

Para já começar a ganhar aos 22 anos no ciclismo já é um sinal de grande precocidade. E Bernal não quer, de facto, ficar por aqui. “Isto é como a droga, como um vício. Ganhas o Tour e já estás a pensar em outro”, diria Bernal já em Paris. Egan, o fogo da Grécia antiga, o mais brilhante ciclista na cidade-luz.