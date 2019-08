Há outro portista na liderança da Volta

O espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto) subiu hoje à liderança da Volta a Portugal em bicicleta, após a segunda etapa, ganha pelo compatriota Mikel Aristi (Euskadi-Murias).

No final da ligação entre Marinha Grande e Loures (198,5 quilómetros), Aristi cortou a meta em 4:50.05 horas, menos um segundo do que o português Luís Mendonça (Rádio Popular-Boavista) e três do que Veloso.

O vencedor da Volta em 2014 e 2015 subiu à liderança, por troca com o companheiro de equipa Samuel Caldeira, com três segundos de avanço sobre Aristi e sete sobre o português Jóni Brandão (Efapel).

No sábado, os corredores vão percorrer 181,8 quilómetros entre Santarém e Castelo Branco, num percurso com quatro contagens de montanha, uma de terceira categoria e três de quarta.