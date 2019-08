João Rodrigues, o miúdo de 24 anos que é o vencedor da Volta a Portugal

É algarvio, nascido há 24 anos e foi na casa da sua equipa, em plena cidade do Porto, que venceu pela primeira vez a Volta a Portugal. João Rodrigues (W52-FC Porto) já era considerado um dos potenciais vencedores da prova, mas a sua juventude fazia crer que a glória não seria para já.

Mas foi. Depois de partir empatado com Jóni Brandão (Efapel) na classificação geral para a derradeira etapa da 81.ª edição da Grandíssima, Rodrigues voou entre as ruas de Vila Nova de Gaia e do Porto. Venceu o contrarrelógio em 27:31 minutos, menos 15 segundos que o colega de equipa António Carvalho, mas mais importante, ganhou 27 segundos a Brandão subindo ao primeiro lugar da geral e conquistando a camisola amarela.

Junto à Avenida dos Aliados, foi levado em ombros pelos colegas, uma imagem que contrastava com a tristeza de Brandão, sentado no banco de trás de um carro da Efapel, por ver a oportunidade de vencer a Volta a Portugal fugir-lhe das mãos na última etapa da prova.

A Volta a Portugal volta assim a ter um vencedor português, três anos depois de Rui Vinhas, também da W52-FC Porto. O espanhol Raul Alarcón, vencedor das duas últimas edições, não esteve presente em 2019, depois de sofrer uma queda aparatosa em junho.

João Rodrigues terminou assim com 27 segundos de avanço para Jóni Brandão e 1:08 minutos para Gustavo Veloso (W52-FC Porto). No top 10, destaque para a presença de oito ciclistas portugueses.