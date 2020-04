Volta a França adiada para 29 de agosto

A Volta a França vai decorrer entre 29 de agosto e 20 de setembro, anunciou hoje a União Ciclista Internacional (UCI), confirmando que a Volta a Itália e a Volta a Espanha serão agendadas depois dos Mundiais, previstos para setembro.

“A Volta a França é adiada e acontecerá este ano entre 29 de agosto e 20 de setembro. Organizar esta prova nas melhores condições possíveis é considerado essencial, dado o seu caráter central na economia do ciclismo e a sua exposição, particularmente para as equipas que beneficiam nesta corrida de uma visibilidade sem paralelo”, justificou a federação internacional.

Em comunicado, no qual dá conta de um novo prolongamento da suspensão do calendário velocipédico para todas as provas até 1 de julho e para as provas WorldTour até 1 de agosto, a UCI indica ainda que a Volta a Itália e a Volta a Espanha irão acontecer depois dos Mundiais, agendados entre 20 e 27 de setembro, na Suíça.

A edição deste ano da Volta a França iria originalmente decorrer entre 27 de junho e 19 de julho, mas teve de ser adiada, uma vez que o Governo francês proibiu a realização de eventos de massas até meados de julho, devido à pandemia da covid-19.