Groenewegen está a “pensar constantemente em Jakobsen”, que derrubou no sprint. Equipa fala em “gesto sujo” e faz participação na polícia

O diretor da equipa Deceuninck-Quick Step, Patrick Lefevere, confirmou hoje que vai apresentar uma queixa-crime contra o ciclista holandês Dylan Groenewegen, face à sua responsabilidade na grave queda de Fabio Jakobsen na Volta à Polónia.

“Confirmo as mensagens no Twitter. Foi um gesto muito sujo de Groenewegen. Não fazemos este tipo de coisas. Já apresentámos uma queixa na UCI e vamos fazer a mesma coisa na polícia da Polónia. Não vamos deixar isto passar”, disse Lefevere à agência belga.

Na quarta-feira, no ‘sprint’ final da primeira etapa da Volta a Polónia, em Katowice, Jakobson (Deceuninck-Quick Step) estatelou-se nas barreiras de proteção, depois de ser ‘apertado’ por Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma).

O holandês, de 23 anos, sofreu graves lesões, nomeadamente na zona da cabeça e rosto, e foi operado ao longo de cinco horas, mantendo-se em coma induzido, em estado grave, mas estável, de acordo com os médicos.

A queda de Jakobsen acabou por provocar uma 'onda' de outras quedas, incluindo a do próprio Groenewegen, já depois de cruzar a meta, com vários ciclistas a acabarem por ir para o hospital, nomeadamente Marc Sarreau, com um traumatismo nas costas e roturas ligamentares múltiplas, Damien Touzé (Cofidis), com uma tripla fratura numa mão ou o espanhol Eduard Prades, com uma fratura numa vértebra.

“Olho para o ‘sprint’ uma dezena de vezes. Não consigo compreender a ação de Groenewegen, um ciclista deve permanecer na sua linha”, justificou o diretor da Deceuninck-Quick Step.

O responsável repetiu a indicação de que a equipa medica vai tentar hoje acordar Jakobsen, explicando que o ciclista não tem órgãos vitais atingidos, mas que fraturou quase todos os ossos do rosto: “É verdadeiramente grave”.

Entretanto, Groenewegen referiu-se, em holandês, ao incidente na sua conta de Twitter. Numa tradução livre, isto foi o que ele escreveu: "Odeio o que aconteceu ontem. Não consigo encontrar palavras para descrever o quão desolado estou pelo Fabio e por todos os outros que caíram ou foram atingidos. Neste momento, a saúde do Fabio é o mais importante. Penso nele, constantemente".