Volta a França. Chris Froome e Geraint Thomas fora da equipa da INEOS

Os ciclistas britânicos Chris Froome, quatro vezes vencedor da Volta a França, e Geraint Thomas, vencedor em 2018, vão ficar fora da edição deste ano do Tour, revelou esta quarta-feira a INEOS, que será liderada na prova por Egan Bernal.

Em comunicado, a equipa britânica esclarece que Froome, que no final da temporada vai mudar-se para a Israel Start-Up Nation, correrá a Volta a Espanha, entre 20 de outubro e 8 de novembro, enquanto Thomas terá como objetivo a Volta a Itália, que decorrerá entre 3 e 25 de outubro.

A surpreendente ausência dos dois britânicos abriu as portas ao equatoriano Richard Carapaz, vencedor do Giro em 2019, que fará a sua estreia no Tour como número dois do jovem colombiano Egan Bernal, o campeão em título da prova francesa, que vai para a estrada em 29 de agosto e termina em 20 de setembro, em Paris.