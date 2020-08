Caleb Ewan apareceu quase do nada para ganhar ao sprint a 3.ª etapa da Volta a França

O ciclista australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) conquistou esta segunda-feira ao ‘sprint’ a terceira etapa da Volta a França, que continua a ser liderada pelo francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep).

Num final fantástico, em Sisteron, Ewan, aparentemente mal colocado na última reta, surgiu num esforço final após um movimento supersónico da esquerda para a direita, ultrapassando o campeão irlandês Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) já bem perto da linha de meta.

O campeão europeu, o italiano Giacomo Nizzolo (NTT) foi terceiro, com as mesmas 05:17.42 horas do vencedor.

O jovem australiano juntou mais uma vitória na Volta a França às três conquistadas na edição do ano passado.

A camisola amarela continua a ser envergada por Julian Alaphilippe, que chegou integrado no pelotão e tem quatro segundos de vantagem sobre o britânico Adam Yates (Mitchelton-Scott) e sete face ao suíço Marc Hirschi (Sunweb), respetivamente segundo e terceiro na geral individual.

Na 4.ª etapa deverá ver-se um primeiro vislumbre da força dos favoritos: com partida de Sisteron, a tirada de 160,5 km terá cinco contagens de montanha, a última das quais a coincidir com a meta, em Orcières-Merlette, uma contagem de montanha de 1.ª categoria.