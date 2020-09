Sam Bennett vence em Paris, no dia da consagração de Tadej Pogacar

Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) foi o vencedor da última etapa da Volta a França de 2020, ganhando assim pela primeira vez nos míticos Campos Elíseos. Foi a segunda vitória de Bennett nesta edição do Tour, que confirmou ainda o irlandês como vencedor da camisola verde da classificação dos pontos.

No final da ligação de 122 quilómetros entre Mantes-la-Jolie e Paris, Bennett foi mais forte que o campeão do Mundo, o dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo), que o eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), que sai do Tour sem qualquer vitória.

A etapa decorreu sem grandes ataques e serviu de consagração ao jovem Tadej Pogacar (UAE Emirates), que aos 21 anos se torna no 2.º vencedor mais jovem de sempre do Tour, ganhando ainda a classificação de rei da montanha e da juventude.