João Almeida segura liderança, Arnaud Démare ganha sexta etapa da Volta a Itália

O português João Almeida (Deceuninck-Quick Step) conservou hoje a liderança da Volta a Itália em bicicleta, após a realização da sexta etapa, ganha ao 'sprint' pelo francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

Démare, que já tinha vencido a quarta tirada, triunfou nos 188 quilómetros entre Castrovillari e Matera, após 4:54.38 horas, num ‘sprint’ em que cortou a meta bem à frente do australiano Michael Matthews (Sunweb), segundo classificado, e do italiano Fabio Felline (Astana), terceiro.

Na geral individual, João Almeida, que cortou a meta no 25.º lugar, integrado no pelotão, segue com a camisola rosa vestida, com 43 segundos de vantagem para o espanhol Pello Bilbao (Astana), segundo colocado, e 48 para o holandês Wilco Kelderman (Sunweb), terceiro.

Na sexta-feira, uma etapa plana liga Matera a Brindisi, ao longo de 143 quilómetros, sem contagens de montanha, em nova oportunidade para os ‘sprinters’, mas com a ‘ameaça’ de vento cruzado.