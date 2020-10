Paris-Roubaix: o “Inferno do Norte” não se vai realizar devido à covid-19

A edição de 2020 da prova Paris-Roubaix, a ‘rainha das clássicas’ do ciclismo mundial, foi cancelada devido à pandemia da covid-19, anunciou esta sexta-feira a sociedade organizadora da competição.

A corrida, que decorre habitualmente em abril, já tinha sido adiada para 25 de outubro, face ao confinamento nacional em vigor em França, entre meados de março e de maio, em um dos países mais afetados pela pandemia.

O anúncio da anulação definitiva da clássica acontece um dia depois de Lille, cidade vizinha de Roubaix, ter anunciado estado de alerta máximo a partir de sábado.

Célebre pelos seus segmentos em ‘pavé’ [paralelepípedo], a ‘clássica’ Paris-Roubaix é um dos cinco ‘monumentos’ do ciclismo mundial, juntamente com as provas Milão-San Remo, Volta à Flandres, Liège-Bastogne-Liège e Volta à Lombardia.