João Almeida reforça camisola rosa na 10ª etapa do Giro

O português João Almeida (Deceuninck-Quick Step) reforçou hoje a liderança da Volta a Itália em bicicleta, ao chegar em terceiro numa 10.ª etapa que o eslovaco Peter Sagan (BORA-hansgrohe) venceu isolado.

Sagan, de 30 anos, cumpriu os 177 quilómetros entre Lanciano e Tortoretto em 4:01.56 horas, 19 segundos a menos do que o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates), segundo, e 23 para Almeida, terceiro, que aproveitou a bonificação de quatro segundos para se tornar mais líder.

Na geral, o português tem agora 34 segundos de vantagem para o holandês Wilco Kelderman (Sunweb), segundo, e 43 para o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), terceiro.

Na quarta-feira, a 11.ª etapa liga Porto Sant'Elpidio a Rimini, ao longo de 182 quilómetros, com apenas uma contagem de montanha, de quarta categoria.

Este é o perfil do ciclista português João Almeida, “magrinho, muito dócil” e determinado, que veste a maglia rosa do duríssimo Giro. O Expresso falou com os pais, o primeiro treinador, antigos ciclistas e um dos técnicos da sua equipa para lhe levar a história deste surpreendente atleta