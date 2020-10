Jumbo-Visma segue exemplo da Mitchelton-Scott: já são duas as equipas a abandonar o Giro devido à covid-19

A Jumbo-Visma retirou-se hoje da Volta a Itália em bicicleta, depois do abandono do seu chefe-de-fila Steven Kruijswijk, infetado pelo novo coronavírus, confirmou o diretor desportivo da equipa, Addy Eggels.

“Achamos que a decisão mais responsável é abandonar o Giro, porque todos estivemos em contacto com o Steven”, afirmou o responsável pela formação holandesa, que tomou decisão idêntica à Mitchelton-Scott, igualmente desfalcada do britânico Simon Yates, também diagnosticado com covid-19.

A Jumbo-Visma anunciou o abandono da corrida a cerca de meia hora do início da 10.ª etapa do Giro, prometendo justificar a decisão mais tarde.

Kruijswijk, que ocupava o 11.º lugar na classificação geral, a 01.24 minutos do líder, o português João Almeida (Deceuninck-QuickStep), falhou a edição de 2020 do Tour devido a lesão, depois de ter sido terceiro na corrida francesa em 2019.

“Dentro da equipa tomámos muitas precauções para evitar contágios. Eu sinto-me bem. É uma grande deceção ter recebido esta notícia e uma pena deixar o Giro desta forma”, lamentou Kruijswijk.

Mitchelton-Scott também já tinha desistido

A Jumbo-Visma tornou-se na segunda equipa a deixar a ‘corsa rosa’, depois de a Mitchelton-Scott, que, além do caso positivo de Yates, no sábado, registou também quatro infetados no seu ‘staff’, na sequência dos testes à covid-19 no primeiro dia de descanso, na segunda-feira.

"Após duas séries de resultados negativos à covid-19, na sexta-feira e no sábado, a equipa foi informada dos quatro resultados positivos de membros do ‘staff’, nos testes realizados na noite de domingo”, refere a formação australiana.

Também o ‘sprinter’ Michael Matthews, vencedor da classificação por pontos no Tour de 2017, abandonou a corrida, depois de ter sido diagnosticado com covid-19, confirmou a Sunweb, acrescentando que o australiano está a assintomático e a cumprir isolamento.

Na segunda-feira, primeiro dia de descanso do Giro, foram feitos 571 testes à covid-19, tendo sido detetados casos de infeção também noutros dois elementos das estruturas das equipas, um da AG2R La Mondiale e outro na INEOS.

O pelotão da corrida italiana, que termina no dia 25, em Milão, enfrenta hoje a 10.ª etapa, entre Lanciano e Tortoreto, após um dia de descanso que se seguiu ao triunfo de Ruben Guerreiro (Education First), na etapa de domingo.

Almeida encabeça a geral, com 30 segundos de vantagem sobre o holandês Wilco Kelderman (Sunweb), liderando, consequentemente, a classificação da juventude, enquanto Guerreiro é o detentor da camisola da montanha.