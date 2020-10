Foi por um bocadinho assim: João Almeida quase vence 13ª etapa do Giro (mas mantém liderança destacada na geral)

Foi por muito pouco que João Almeida não conquistou a 13ª etapa do Giro, 192 quilómetros entre Cervia e Monselice, ao ter sido batido ao sprint por Diego Ulissi, com o ciclista italiano a ser então o vencedor do dia de hoje.

Ainda assim, o ciclista português da Deceuninck-Quick Step, com mais uma excelente prestação, manteve a liderança da prova, tendo agora 40 segundos de vantagem para o holandês Wilco Kelderman, da Team Sunweb.

Sábado, João Almeida partirá novamente vestido de rosa para o contrarrelógio da prova, antes de entrar na última semana do Giro, que termina a 25 de outubro.