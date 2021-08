João Almeida na UAE Emirates até 2027: "Mudança vem no momento certo e tenho a certeza de que vou ser feliz"

O ciclista João Almeida (Deceuninck - Quick Step) assinou um contrato de cinco anos com a UAE Emirates, informou a equipa esta manhã. O português vai começar a correr com as novas cores em 2022.

No site oficial, a equipa enaltece o “2021 forte e consistente” do ciclista, de 23 anos, mencionando ainda que terminou no Top-10 em todas as corridas em que competiu no World Tour.

“Estou ansioso por este novo capítulo da minha carreira e da minha vida”, disse ao site da equipa o atleta, que competiu há poucos dias nos Jogos Olímpicos. “Eu sinto que esta mudança para a UAE Team Emirates vem no momento certo e tenho a certeza de que vou ser feliz nesta nova aventura. A equipa está a crescer de ano para ano e mal posso esperar para fazer parte dela.”

Já o team manager fala num ciclista talentoso e versátil. “O Almeida é um ciclista que conhecemos há muitos anos desde que ele era junior e estamos muito satisfeitos por recebê-lo na UAE Team Emirates”, disse ao site da equipa Joxean Matxin Fernandez.

“É um ciclista de grande qualidade e não temos dúvidas de que será um pilar forte da equipa. Ele é imensamente talentoso e versátil e tenho a certeza de que vamos desfrutar de muitos sucessos juntos. Temos a total confiança de que o João vai trazer ótimas coisas para o grupo, como atleta e como pessoa.”

João Almeida, que saltou para as páginas dos jornais e para as televisões depois das feituras na Volta a Itália, esteve dois anos a correr pela Deceuninck - Quick Step.