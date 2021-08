Olivia Podmore, atleta olímpica neozelandesa de 24 anos, foi encontrada morta

Olivia Podmore foi encontrada morta na sua casa em Cambridge, perto de Queenstown, uma das maiores cidades da ilha sul da Nova Zelândia, e os motivos da sua morte ainda estão a ser investigados pelas autoridades. Tinha apenas 24 anos.

A atleta de ciclismo de pista representou a Nova Zelândia nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, mas não conseguiu a qualificação para Tóquio. A atleta deixou uma mensagem nas redes sociais, que entretanto foi apagada, com um testemunho sobre as dificuldades da vida de um desportista.

“O desporto é um escape incrível para muitas pessoas. É uma luta muito gratificante. Nada se compara ao sentimento de quando ganhas, mas o sentimento de quando perdes, quando não és escolhido ou apurado, quando te lesionas, quando não satisfazes as expetativas da sociedade, como ter uma casa, casar ou ter filhos, porque tentaste dar tudo pela tua modalidade, essas sensações também são diferentes”, podia ler-se na publicação da atleta.

Ainda que a investigação esteja em curso, é esta a mensagem que leva as autoridades a não descartar a possibilidade de suicídio.

Com a notícia da morte da atleta, vieram também as críticas às entidades responsáveis pela modalidade no país, com alguns atletas a culpabilizar as equipas e a considerarem que tudo poderia ter sido evitado.

Da parte do comité olímpico da Nova Zelândia foi emitido um comunicado, lamentando o desaparecimento da atleta.

“Estamos devastados pela repentina perda da nossa jovem ciclista Olivia Podmore. Olivia era uma ciclista muito amada e respeitada na nossa equipa de ciclismo da Nova Zelândia e em toda a comunidade do ciclismo. Muitas pessoas estão compreensivelmente devastadas e a tentarem compreender o que aconteceu”, lê-se.

Numa altura em que tantos atletas têm abordado o tema da saúde mental, e do quanto é importante que seja cuidada, a equipa termina o comunicado com a mensagem: “Sejam gentis e tomem conta uns dos outos”.