2 segundos afastaram João Almeida da vitória no contra-relógio, mas 43 segundos devolveram-lhe a camisola amarela

João Almeida avisou logo no começo da Volta ao Luxemburgo que o contra-relógio do penúltimo dia da competição lhe "era favorável". O ciclista português é um jovem de 23 anos, mas mostra uma maturidade e um controlo das situações que levam a acreditar que este tipo de afirmações não são vãs nem vazias de sentido.

Pois bem, chegado o dia do contra-relógio, Almeida cumpriu com a sua previsão, roçando a vitória na etapa e recuperando a camisola amarela que já tinha vestido depois da primeira tirada. João ficou em 2.º no contra-relógio, a apenas 2 segundos do italiano Mattia Cattaneo, seu companheiro da Deceuninck-Quick Step, e ganhando 47 segundos a Marc Hirschi, o suíço que perdeu a liderança para o português, que agora encabeça a competição com 43 segundos de vantagem.

O esforço individual tinha 25,4 quilómetros, começando e acabando em Dudelange. João Almeida partia para o contra-relógio 4 segundos atrás de Hirschi, mas as bandeiras portuguesas que ondeavam na beira da estrada eram mais um sinal de confiança para um corredor que vai habituando os seus compatriotas a festejarem os êxitos que consegue.

Um mês depois de ganhar a Volta à Polónia, o ciclista da Deceuninck-Quick Step (que a partir da próxima época vai correr na UAE Emirates) arrancou para o contra-relógio de maneira autoritária. No ponto de cronometragem colocado a meio do percurso, Almeida tinha 18 segundos de vantagem para Hirschi, os quais já lhe serviam para vestir de amarelo.

E, até final, o jovem foi ganhando mais tempo ao helvético, terminando o percurso em 30 minutos e 54 segundos, 47 segundos mais rápido do que Hirschi. A vitória na etapa, essa, ficou a escassos 2 segundos de Almeida, dado que Cattaneo completou o percurso em 30 minutos e 52 segundos.

Bas Czerwinski/Getty

Contas feitas, o corredor das Caldas da Rainha tem 43 segundos de vantagem para Hirschi, 50 segundos para Cattaneo, 52 para o espanhol David de la Cruz e 1 minuto e 7 segundos para Pierre Latour, o francês que fecha os cinco primeiros da classificação geral individual.

João Almeida, que das quatro etapas da Volta ao Luxemburgo venceu uma e ficou em 2.º noutras duas, vestirá assim de amarelo na última jornada da competição. No sábado, 18 de setembro, o pelotão irá de Mersch até à cidade do Luxemburgo, num percurso de 183 quilómetros com algumas subidas íngremes, mas que abre boas perspectivas para que, no final, tenhamos vencedor português.