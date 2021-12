Lembra-se da mulher que foi presa depois de provocar uma queda gigante na Volta a França? O caso acabou com uma pequena multa

Era a 1.ª etapa da Volta a França de 2021, o pelotão ainda seguia gordo e o público entusiasmava-se com a passagem da caravana da mais importante corrida de ciclismo do Mundo por Landerneau. Alguns, talvez demasiado. Como a mulher de 31 anos que se colocou praticamente em cima da estrada com um enorme cartaz onde saudava os avós. A intenção de aparecer na televisão era bonita, mas o resultado foi um desastre.

Tony Martin, o veterano alemão, foi o primeiro a bater no cartaz e na mulher e o que se seguiu foi o efeito dominó, normal quando falamos de dezenas e dezenas de atletas a correrem praticamente colados. Martin ficou maltratado, muitos outros também, mas não tanto quando Jasha Sutterlin, que foi mesmo obrigado a desistir.

A mulher andou fugida por uns dias, mas finalmente entregou-se à polícia francesa. A organização da Volta a França acabou por retirar a queixa contra a espectadora, mas mesmo assim o Ministério Público do país pediu quatro meses de prisão. O julgamento começou em outubro, em Brest, e agora conhece-se a sentença: não haverá pena de prisão, nem efetiva sem suspensa, mas sim uma multa. E uma multa bem baixinha: 1200 euros, por danos involuntários a terceiros.

De acordo com o portal “Cyclingnews”, durante a audição no tribunal a mulher insistiu que não teve qualquer intenção de causar o caos criado nem de ferir qualquer ciclista e que fugiu por o caso estar a ter grande repercussão nos meios de comunicação.