Meia Maratona de Lisboa adiada devido ao Covid-19

A EDP Meia Maratona de Lisboa que devia realizar-se nos dias 21 e 22 de março foi adiada devido às medidas restritivas impostas pelo Ministério da Saúde que tornou pública a proibição da realização de eventos ao ar livre com mais de 5.000 participantes, por causa do risco de propagação do coronavírus.

Esta decisão contou com o apoio da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), dos Municípios de Lisboa, Almada e Oeiras e dos demais patrocinadores e parceiros da 30ª edição da Meia Maratona de Lisboa. As provas foram adiadas para os dias 5 e 6 de Setembro e segundo o organizador da prova, o Maratona Clube de Portugal, esta data foi definida em conformidade com as entidades competentes. O adiamento da prova é determinado por um caso de força maior e resulta de uma decisão das entidades públicas com competência para o efeito, à qual a organização é alheia.

A EDP Meia Maratona de Lisboa é maior evento de atletismo de Portugal reunindo anualmente mais de 35.000 participantes, incluindo milhares de atletas estrangeiros.