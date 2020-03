Agora, a NBA: Golden State Warriors - Brooklyn Nets vai jogar-se sem adeptos nas bancadas

E aí estão os primeiros efeitos do surto do novo coronavírus na NBA. O encontro de quinta-feira entre os Golden State Warriors e os Brooklyn Nets vai jogar-se à porta fechada, depois do município de São Francisco, cidade onde jogam os Warriors, ter proibido qualquer evento com mais de mil pessoas na cidade.

O Chase Center ficará assim fechado a adeptos nos próximos dias. Este é, para já, o único jogo confirmado dos Warriors que se jogará à porta fechada, já que depois do duelo com os Nets a equipa de Stephen Curry fará cinco jogos fora.

Nos últimos dias, a NBA tem discutido os possíveis cenários para evitar uma paragem da liga - fazer jogos em cidades menos afetadas pelo surto é uma das hipóteses em cima da mesa.

Os Estados Unidos já têm cerca de mil casos confirmados de Covid-19 e trinta vítimas mortais.