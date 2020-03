“Instituímos, como aqui é designado, o cumprimento à Nakajima, uma ligeira vénia”. Estas são as medidas do FC Porto contra o Covid-19

O FC Porto iniciou “há já algumas semanas” um processo de contenção de uma eventual propagação do Covid-19, envolvendo os plantéis profissionais, camadas jovens e as famílias dos jogadores.

“No plano desportivo, os plantéis e famílias foram informados dos cuidados a ter nesta fase, bem como foram incrementados as medidas de higienização, em especial nas áreas de alimentação e onde se passa mais tempo”, responde o clube às questões colocadas pela Tribuna Expresso sobre o plano de ataque dos dragões ao novo coronavírus.

O FC Porto aproveitou até um exemplo da casa para promover boas práticas nesta fase. “Foi instituído o, como aqui é designado, cumprimento à Nakajima (ligeira vénia), de forma a evitar o contacto físico. Estas medidas são transversais às equipas do FC Porto, desde as de alta competição, às de formação. Paralelamente a tudo isto, os Recursos Humanos têm acompanhado todos os setores do clube e têm sido implementadas as medidas de acordo com as recomendações da DGS”.

No jogo frente ao Rio Ave, já foram visíveis algumas das medidas internas tomadas pelo FC Porto: “A tradicional entrada das crianças com a equipa teve um pormenor diferente do habitual, com as crianças a serem levadas pelo ombro e não pela mão, como era tradição”. Foi ainda realizado um vídeo interno com atletas da equipa principal especialmente direcionado para os jogadores das camadas jovens, sensibilizando os jogadores para os cuidados a ter.

Os conselhos dos jogadores do plantel principal do FC Porto aos mais novos

O clube frisa que as rotinas na equipa principal tiveram apenas pequenas alterações como o cumprimento entre atletas e o incremento do número de vezes em que se lavam as mãos, “no fundo, o mesmo que se aplica a qualquer cidadão”. O FC Porto sublinha também que todas as informações “foram partilhadas com as famílias dos atletas”.

Quanto às modalidades, o FC Porto diz estar a “seguir à risca as recomendações da DGS”.

“O Dragão Arena é a casa de várias modalidades, o que fez com que já há algum tempo tenham sido instituídas medidas de prevenção, até porque se houver um caso suspeito, todas as modalidades terão de cumprir um período de quarentena”, lembra o FC Porto.