Rugani, colega de Ronaldo na Juventus, testa positivo à Covid-19

A Juventus anunciou esta quarta-feira que o defesa Daniele Rugani teve um resultado positivo ao Covid-19.

Colega de Cristiano Ronaldo no clube de Turim, Rugani não tem sintomas e vai agora cumprir um período de isolamento.

"A Juventus está atualmente a ativar todos os procedimentos de isolamento exigidos por lei, incluindo os que tiveram contacto com o jogador", diz o campeão italiano numa nota publicada no site oficial.

O defesa jogou pela última vez a 22 de fevereiro, frente à SPAL. Esteve no banco no último jogo da Juventus, no último domingo, na vitória frente ao Inter.

A Serie A está parada até abril, mas a Juventus joga na próxima semana, a 17 de março, frente ao Lyon para a Liga dos Campeões.