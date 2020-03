Covid-19. L’Équipe escreve que a UEFA prepara Euro2021

Oficiamente, a UEFA só anunciou que vai reunir internamente com todas as federações para discutir o que fazer em relação às diversas competições internacionais, remetendo mais explicações para a próxima terça-feira.

Contudo, o jornal francês "L' Équipe" já adianta que o organismo que rege o futebol europeu quer, além de suspender a Liga dos Campeões e a Liga Europa, adiar o Euro 2020 para 2021, no mesmo verão em que também se disputa o Euro feminino.

A ideia da UEFA, acrescenta o mesmo jornal, é dar tempo às federações para que terminem os respetivos campeonatos, assim como a Liga dos Campeões e a Liga Europa, sem que isso se sobreponha ao Europeu, cujo início estava marcado para 12 de junho de 2020.

Recorde-se que, esta semana, a seleção portuguesa cancelou a participação num torneio no Qatar, onde iria jogar, no final de março, contra a Bélgica e contra a Croácia.

O campeonato português vai parar em função da Covid-19, uma decisão que sai no dia em que a FPF suspendeu, também, as competições que organiza. Lá fora, as ligas espanhola e italiana também pararam