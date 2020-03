Covid-19. SportTV transmite as próximas duas jornadas em sinal aberto

A SportTV decidiu transmitir as duas próximas jornadas da Liga no seu canal SportTV +, “aberto a todos os assinantes dos pacotes de acesso básico de pay tv destes operadores, todos os jogos das próximas 2 jornadas da Liga NOS”. Esta tomada de posição acontece em função da “suspensão da presença do público nos jogos da Liga NOS, em virtude do agravamento do número de portugueses afetados pela pandemia COVID-19 em território nacional”.

A SportTV não especifica, contudo, quais os jogos que transmitirá, pois a jornada regista encontros marcados à mesma hora, até ao momento. No caso do Benfica - Tondela, a disputar no sábado, às 18h, ainda fica por saber qual a decisão dos encarnados, que detêm os direitos de transmissão dos jogos disputados em casa, na Liga, na BTV. Questionado pelo Expresso, fonte do Benfica não quis comentar a decisão.

Jornada 25

Rio Ave - Paços de Ferreira (sexta-feira, 20h30)

Portimonense - Gil Vicente (sábado, 15h30)

Marítimo - Vitória de Setúbal (sábado, 15h30)

Benfica - Tondela (sábado, 18h)*

Vitória SC - Sporting (sábado, 20h30)

Aves - Belenenses SAD (domingo, 15h)

Santa Clara - Braga (domingo, 15h)

Boavista - Moreirense (domingo, 17h30)

Famalicão - FC Porto (domingo, 20h)

*Jogo transmitido pela BTV



Jornada 26

Gil Vicente - Famalicão (20 de março, 20h)

Tondela - Aves (21 de março, 15h30)

Vitória de Setúbal - Santa Clara (21 de março, 15h30)

FC Porto - Marítimo (21 de março, 18h)

Portimonense - Benfica (21 de março, 20h30)

Belenenses SAD - Vitória SC (22 de março, 15h)

Moreirense - Rio Ave (22 de março, 15h)

Braga - Boavista (domingo, 17h30)

Sporting - P. Ferreira (domingo, 20h)

Comunicado da SportTV

“Após a decisão publicamente comunicada de suspensão da presença do público nos jogos da Liga NOS, em virtude do agravamento do número de portugueses afetados pela pandemia COVID19 em território nacional, a SPORT TV comunica que em conjunto com os operadores nacionais MEO, NOS e VODAFONE que distribuem os seus canais, irá transmitir no seu canal SPORT TV+, aberto a todos os assinantes dos pacotes de acesso básico de pay tv destes operadores, todos os jogos das próximas 2 jornadas da Liga NOS. Esta medida visa garantir o acesso da população a estes conteúdos, ao mesmo tempo que permite que as famílias e cidadãos em isolamento possam fazê-lo com o devido conforto.”