Federação de Desportos de Inverno suspende toda a atividade

A Federação de Desportos de Inverno de Portugal anunciou, esta quinta-feira, a suspensão de todas as atividades, durante tempo indeterminado, no seguimento da atual crise de saúde relacionada com a pandemia de COVID-19.

Entre as provas suspensas está a participação da Seleção Nacional no Mundial Júnior de Esqui Alpino, em Narvik, na Noruega, competição hoje cancelada, assim como a participação da Seleção Nacional de Hóquei no Gelo no torneio Nijmegen Gladiators, este fim de semana, na Holanda.

O presidente da FDI-Portugal, Pedro Farromba, refere, em comunicado, que face às últimas notícias e recomendações das entidades nacionais e internacionais de saúde, a direção decidiu cancelar todas as participações das equipas e atletas nacionais de todas as modalidades tuteladas pela federação, bem como todas as atividades previstas para as próximas semanas.

“Recomendamos ainda a todos os nossos atletas e treinadores que se mantenham em casa e limitem os contactos sociais aos indispensáveis, contribuindo assim para o sucesso desta luta que, todos juntos, vamos vencer”, apela Pedro Farromba.