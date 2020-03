Fórmula 1. Grande Prémio da Austrália cancelado

Depois de muita indecisão, a Fórmula 1 decidiu finalmente, esta quinta-feira à noite, cancelar o Grande Prémio da Austrália, que marcaria o início da nova época.

Também esta quinta-feira, Lewis Hamilton já admitira estar "muito surpreendido" com o facto da comitiva da Fórmula 1 ter viajado para a Austrália, resumindo que "o dinheiro é tudo". E a McLaren já anunciara a retirada da prova, após um membro da equipa ter testado positivo por Covid-19.

Ao todo, noticiou a "Sky Sports", a organização do Grande Prémio da Austrália revelara que tinha sido realizados testes a oito pessoas que trabalhavam no paddock da Fórmula 1, desde que estão presentes no país.

A prova realizar-se-ia no circuito de Albert Park, na zona sul de Melbourne.