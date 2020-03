I Liga está suspensa devido ao coronavírus

A Tribuna Expresso sabe que a I e a II Ligas se encontram suspensas por tempo indeterminado, uma decisão tomada pela Liga Portugal e que replica o que tem acontecido em alguns campeonatos na Europa - Itália e Espanha, por exemplo, já suspenderam as suas competições profissionais.

Durante esta quinta-feira, as informações sobre a provável suspensão foram-se adensando, sobretudo a partir do momento em que a FPF comunicou que as provas por si organizadas iriam parar e que o Sindicato dos Jogadores revelou a vontade de todos os capitães de equipa, que iria no mesmo sentido: fatores de risco de contágio da Covid-19.

A Liga irá enviar um comunicado brevemente a fundamentar esta decisão.

Jornada 25

Rio Ave - Paços de Ferreira (sexta-feira, 20h30)

Portimonense - Gil Vicente (sábado, 15h30)

Marítimo - Vitória de Setúbal (sábado, 15h30)

Benfica - Tondela (sábado, 18h)*

Vitória SC - Sporting (sábado, 20h30)

Aves - Belenenses SAD (domingo, 15h)

Santa Clara - Braga (domingo, 15h)

Boavista - Moreirense (domingo, 17h30)

Famalicão - FC Porto (domingo, 20h)



Jornada 26

Gil Vicente - Famalicão (20 de março, 20h)

Tondela - Aves (21 de março, 15h30)

Vitória de Setúbal - Santa Clara (21 de março, 15h30)

FC Porto - Marítimo (21 de março, 18h)

Portimonense - Benfica (21 de março, 20h30)

Belenenses SAD - Vitória SC (22 de março, 15h)

Moreirense - Rio Ave (22 de março, 15h)

Braga - Boavista (domingo, 17h30)

Sporting - P. Ferreira (domingo, 20h)

Leia o comunicado da Liga:

“No seguimento da reunião extraordinária realizada esta quinta-feira, entre a Comissão Permanente de Calendários com a Direção Executiva da Liga Portugal, e que contou com a presença da AMEF e dos médicos representantes dos clubes que compõem a referida Comissão, a Liga Portugal deliberou: - Suspensão imediata das competições profissionais de futebol da Liga NOS e da LigaPro por tempo indeterminado; - Realização de reuniões da Comissão Permanente de Calendário, de 3 em 3 dias, para que seja efetuado ponto de situação da evolução da pandemia e das concretas medidas a adotar; Da reunião resultou ainda a recomendação para a suspensão imediata dos treinos e a recomendação para que todos os agentes desportivos do futebol profissional adotem condutas de contenção social, para que, rapidamente, se possa retomar a atividade desportiva normal. Esta decisão do Futebol Profissional, em conformidade com a recomendação do Conselho Nacional de Saúde Pública, para que sejam reforçadas as medidas de contenção bem como os meios para a sua implementação, visa ser um exemplo para a Sociedade em geral e para a consciencialização de todos os cidadãos e adeptos.”

*Artigo atualizado às 16h40 com o comunicado da liga