Juventus-Lyon e City-Real oficialmente adiados

Os jogos da Liga dos Campeões entre Juventus e Lyon e Manchester City e Real Madrid, da segunda mão dos oitavos de final, foram hoje adiados devido ao surto de Covid-19, anunciou a UEFA.

“Na sequência da quarentena imposta a jogadores da Juventus e do Real Madrid, os jogos da Liga dos Campeões não vão decorrer na data marcada” de 17 de março, pode ler-se num curto comunicado do organismo de cúpula do futebol europeu.

Na ‘Juve’, que perdeu fora na primeira mão por 1-0, o defesa Daniele Rugani testou positivo por Covid-19, enquanto o português Cristiano Ronaldo está na ilha da Madeira e sem data de regresso a Itália.

No caso dos madrilenos, derrotados em casa por 2-1 no primeiro jogo, foi decretada quarentena para toda a equipa principal após um caso positivo na equipa de basquetebol, que partilha o mesmo complexo de treinos com os futebolistas.

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 12.000 infetados e pelo menos 827 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.