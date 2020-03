Premier League vai continuar normalmente (e de porta aberta)

Era dos poucos campeonatos que ainda não tinha comunicado qualquer medida em relação à crise de coronavírus e, na verdade, fica tudo na mesma na Liga inglesa.

A Premier League anunciou, em comunicado divulgado esta quinta-feira à noite, que a 30ª jornada da prova irá ser disputada normalmente este fim de semana, à porta aberta.

"Depois da comunicação do Governo esta tarde, todos os jogos da Premier League vão manter-se, como estava agendado. O primeiro-ministro disse que todos os eventos desportivos devem ser disputados, mas também disse que poderão ser suspensos. Por isso, estamos a trabalhar com os clubes, com o Governo, com a Federação para cumprir os planos de contingência, caso as circunstâncias mudem", lê-se no texto divulgado pela organização da prova.

"O bem-estar dos jogadores, staff e adeptos é de enorme importância e iremos continuar a seguir os conselhos da Saúde Pública de forma rigorosa", acrescenta.

Assim sendo, os 10 jogos da jornada irão ser disputados normalmente, com o Liverpool a poder continuar lutar pelo título que lhe escapa desde 1989/90 - recorde-se que a equipa de Jurgen Klopp é líder com 82 pontos, mais 25 (!) do que o Manchester City, atual campeão.

A 30ª jornada da Premier League

Sábado, 14

Watford-Leicester (12h30, SportTV+)

Manchester City-Burnley (15h, SportTV1)

Newcastle-Sheffield (15h)

Norwich-Southampton (15h)

Brighton-Arsenal (15h)

Bournemouth-Crystal Palace (15h)

Aston Villa-Chelsea (17h30, SportTV1)

Domingo, 15

West Ham-Wolves (14h, SportTV1)

Tottenham-Manchester United (16h30, SportTV1)

Segunda-feira, 16

Everton-Liverpool (20h, SportTV1)