Real Madrid de quarentena e liga espanhola está suspensa

A liga espanhola está suspensa pelo menos nas próximas duas semanas, uma decisão que acabou por se precipitar após as notícias de um positivo à covid-19 num jogador da equipa de basquetebol do Real Madrid, que obriga à quarentena de todos os jogadores dos merengues, inclusive a equipa principal de futebol.

"A La Liga considera que estão reunidas as circunstâncias para se que avance para a fase seguinte do protocolo de atuação contra a Covid-19", pode ler-se num comunicado da liga espanhola, que determina assim "a suspensão de, pelo menos, as duas próximas jornadas" da primeira e segunda divisão do futebol do país.

O futebol não-profissional já se encontrava suspenso em Espanha e a medida espalha-se agora ao futebol profissional.