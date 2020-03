Uma hora depois de confirmar que vai haver jogos, Premier League recua

Foi uma hora animada em Inglaterra: esta quinta-feira à noite, a Premier League anunciou que os jogos marcados para o fim de semana iriam ser disputados normalmente; pouco depois, o Arsenal revelou que o treinador Mikel Arteta tem coronavírus e ficará de quarentena, tal como o plantel e restante staff; agora, a Premier League já lançou novo comunicado.

"Depois do anúncio do Arsenal, confirmando que Mikel Arteta tem Covid-19, a Premier League irá ter uma reunião de emergência com os clubes na sexta-feira de manhã, sobre os próximos jogos. A Premier League não irá fazer mais comentários até a reunião se realizar", lê-se no curto texto.

Assim, o comunicado anterior da Premier League, que assegurava que a 30ª jornada da prova, marcada para o fim de semana, iria decorrer normalmente, poderá ser desmentido já na manhã de sexta-feira, uma vez que o Arsenal não tem nem o staff técnico nem os jogadores disponíveis para o jogo.

Também esta quinta-feira, Brendan Rogers, treinador do Leicester, revelou que havia jogadores da equipa "com sintomas e sinais de coronavírus".