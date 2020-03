Sem jogos, Totobola anulado. Quem apostou tem 90 dias para ser reembolsado

Não há 1 X 2 esta semana. O concurso de totobola desta semana foi anulado. Quem já apostou poderá ser reembolsado em 90 dias, segundo comunicou o departamento de jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A decisão é uma consequência lógica do facto de não se realizarem os jogos em que se estava a apostar.

“O departamento de jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, nos termos do regulamento do Totobola (art.º15, nº9), informa que procedeu à anulação do referido concurso, após a decisão da Liga Portuguesa de Futebol Profissional suspender todos os jogos da 25ª jornada das 1ª e 2ª ligas”, indica o comunicado divulgado no site oficial.

O Famalicão iria receber o Futebol Clube do Porto, o Benfica seria o anfitrião do Tondela e o Sporting faria uma visita a Guimarães nesta jornada. Os jogos foram cancelados ontem, 12 de março, pela Liga devido ao surto de covid-19 e às recomendações de não se realizarem eventos com aglomerados de pessoas.

E foi nesse mesmo dia que o departamento anunciou a decisão de também o Totobola ser anulado, dando oportunidade de quem apostou ser ressarcido.

Com a anulação do concurso normal n.º 11/2020, quem investiu nos jogos poderá ser reembolsado, mas tem apenas cerca de três meses – até junho – para isso.

“O valor das apostas registadas é reembolsado aos apostadores nos mediadores dos jogos Santa Casa, contra a entrega do recibo de apostas e no prazo de 90 dias contados sobre a data de anulação do concurso, sob pena de caducar o direito de reclamar o valor da aposta”, avisa o departamento no comunicado.