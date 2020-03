Ezequiel Garay, ex-Benfica, é o primeiro caso da covid-19 na liga espanhola

Ezequiel Garay, central argentino que entre 2011 e 2014 foi o companheiro de Luisão no eixo da defesa do Benfica e joga agora no Valencia, anunciou que foi diagnosticado com a covid-19. É o primeiro caso positivo entre jogadores da liga espanhola.

"Está claro que entrei neste 2020 com o pé esquerdo. Dei positivo ao coronavírus, encontro-me muito bem e agora só me resta seguir as indicações das autoridades sanitárias e, de momento, estar isolado", escreveu o futebolista, que em fevereiro sofreu uma lesão que lhe terminou a época.